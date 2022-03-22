政Whats噏：鄒家成坐囚車睇街景　感嘆「香港真係好靚」

鐵窗之下失去自由，特別渴望一睹外面嘅世界。現被還押嘅社運人士鄒家成喺社交平台上載佢嘅獄中信，當中提到佢喺上個月28日坐囚車到西九龍法院，隔住囚車向外望到街道上嘅風景，儘管係平凡不過，但都覺得零舍「襟睇」，由衷感嘆「香港真係好靚」 。

鄒家成話喺還押期間，往往對牆外嘅世界會有好多想像，而喺監獄中能夠睇到外面世界嘅窗口就只得電視同報紙。之但係，有時坐囚車上庭短暫離開監獄，令佢得享片刻機會，窺探監獄外面嘅人與物。佢話等巴士嘅低頭族、行人路上嘅煙民、上落貨嘅搬運工、頭上嘅樹影、轉角嘅街燈、發出規律聲響嘅紅綠燈，以至沉默嘅垃圾桶等平時遭到遺忘嘅風景，此刻都忽然變得特別耐看。

社交平台另有貼文話，其實呢封信係佢3月1日寫嘅，咁啱係佢上庭嘅前一日，可以隔住囚車接觸一下外面嘅世界，但喺其餘嘅日子冇探訪、冇「放風」，就只係獨自喺狹小嘅牢房中度日。

佢因參與前年民主派35+初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，舊年6月獲准保釋，但月前被指涉嫌發表危害國家安全嘅言論同行為，當佢到警署報到時再被警方國安處拘捕，其後法庭撤銷其保釋。