棺木難求內地近日急運960副來港應急　未來五日再有逾千副運抵

第5波疫情肆虐，每日死亡個案逾200宗，棺木不足，殯儀業界運作早已不勝負荷。東方傳媒機構一直為命請命，跟進供港棺木情況。食物環境衞生署今日(18日)表示，與內地相關單位協調後，過去四日再有超過960副棺木經水路及陸路抵港，以補充本港棺木供應。預計未來五日將再有接近1,050副棺木陸續運抵。由3月14日至今已有超過2,170副棺木由陸路和水路順利運抵香港，食環署會繼續協調，確保本港棺木供應穩定。

考慮到市民對火化服務有迫切需求，食環署早前已將每日可供預約的火化時段大幅增加至260至300節，目前火化時段有充足餘額供預訂。署方亦已加派人手處理預訂火化服務的申請，務求可以即日完成處理當日的申請。

該署轄下所有火葬場會於清明節(4月5日)當日，繼續提供火葬服務，而在清明節使用火化服務的市民，應留意當日於各火葬場一帶實施的特別交通措施。除靈車、送殯行列車輛及特許車輛外，其他車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的火葬場。