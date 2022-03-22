搶完機票再搶酒店　6000外傭赴港難上難

本港下月起取消禁飛令，大批海外人士已開始搶機票、搶酒店，不過，本港檢疫酒店一房難求，現時要預訂4月的中下價酒店十分困難，香港僱傭公會主席陳東風表示，取消禁飛令及縮短檢疫期，變相令檢疫酒店檔期的供應增加一倍以上，但大批海外港人及公幹人士急於往來，需求同樣「大爆炸」，他舉例，去年尾香港爆疫後已有6000名菲籍傭工無法赴港，她們來港需要大量機位及檢疫酒店單位，促請政府與酒店業界盡快增加供應。

翻查衞生署檢疫酒店名單，不少檢疫酒店雖註明可供預訂，但可預訂的檔期卻由5月中旬開始，4月份根本無供應。網上預訂平台亦有同樣情況，多間酒店的狀態均是「滿房」。偶有房價超過1200元的酒店房間可供預訂，但須一筆過預繳全費，且不接受退房，一旦準備來港人士搶機票出了問題，檢疫酒店的預繳費用便無法退回，損失不菲。

陳東風向東網表示，取消禁飛令，檢疫期又由14天縮減至7日之後，表面看有助海外人士及海外傭工來港，可惜政府的配套太差，尤其檢疫酒店需求變相大了一倍，但酒店房間的供應卻很少，他透露，昨日已收到僱主投訴，指本來安排傭工盡快來港，且已預訂機票，豈料香港的檢疫酒店供應緊張，僱主只能預訂7月的酒店，無奈下要另訂機票來港。他擔心稍後有很多留學生回港放暑假，也有商務人士需求，恐怕未來幾月都一房難求。