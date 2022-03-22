屯門鐵皮屋闢非法賭檔　嚴密監控避追查　警突擊搜查拘14人

警方發現近日有不法分子看準因應疫情而實施的處所停業令，利用一些較偏遠且隱蔽的場所違規經營非法賭場，為增加警方調查及執法難度，更在通往場所入口附近安裝閉路電視，又利用大樹等天然屏障作遮擋。屯門警區人員經仔細情報分析，今日(22日)掩至屯門一鐵皮屋非法賭檔拘14人。警方發現現場環境擠迫，衞生情況十分惡劣，恐增加新冠病毒傳播風險，故亦向一干人等發出違防疫規例告票。

屯門警區特別職務隊於今日下午約6時，聯同該警區刑事部及青山軍裝部人員突擊搜查楊小坑一鐵皮屋，搗破一個非法賭博場所，當中設有麻雀及網上百家樂賭枱。行動中，一名姓梁(67歲)男負責人涉嫌「管理賭博場所」被捕，另外9男4女賭客(38至74歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士正被扣留調查，他們亦同時違反禁聚令收告票，場所負責人將會被落案起訴。

警員共檢獲2張電動麻雀枱、1張百家樂賭枱、4副麻雀、2部電腦、1個閉路電視監控屏幕、約20萬港元籌碼及7,000港元賭款。

經調查後，警方相信梁男租住上址約3個月，該鐵皮屋面積僅500呎，高度設防，門口安裝多個閉路電視鏡頭，單位內有電腦屏幕監察周遭環境，當發現有執法人員出現，負責人會即時鎖上單位鐵門，增加警方偵查難度。警方正調查賭檔有否黑幫背景。

警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動，提醒市民經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方又呼籲，疫情嚴峻，市民應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例，警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。