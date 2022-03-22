聶德權函常秘部門首長　提4點抗疫要求　更積極主動行多步

確診個案仍然逾萬，政府繼續圍封強檢，而外界有聲音批評公務員動員力低。公務員事務局局長聶德權今日(22日)去信常任秘書長及部門首長，提出4點抗疫要求，包括公務員隊伍在抗疫工作上責無旁貸，擔當重責；要更加積極主動；凡事想多層，走多一步；部門首長要以身作則，推動同事抗疫，並要安排同事多向媒體講解參與抗疫的情況，讓市民知悉，避生誤解。

聶德權在信中強調公務員團隊要繼續圍繞「重點人群、重點機構、重點區域」，以「減少死亡、減少重症、減少感染」為當前抗疫重點，以拯救生命為重任，而過去兩年，公務員團隊一直守在防疫抗疫最前線，大多數同事都積極付出，盡忠職守，少數表現未達要求的同事，則要及時加以引導、培訓和管理，以回應市民對政府的期望。

他主動提及近日社會上出現了一些對公務員投入抗疫的質疑和誤解，以及對政府執行抗疫工作的批評，他表明會虛心接受，努力改進，故特別向各常秘及部門首長提出4點要求，首先強調特區政府在抗疫工作上負有主體責任，公務員隊伍作為特區政府的骨幹，在抗疫工作上責無旁貸，擔當重責；應更加積極主動，凡事多想一層，多走一步，為市民生命、健康、安全着緊而努力，不負市民所託。

對於部門首長的要求，他指應以身作則，推動同事一起投入抗疫義務工作，例如到地區協助派發物資，探訪有需要家庭等；亦要親身並安排同事多向媒體講解部門參與抗疫工作的情況，讓市民知悉，避免產生誤解。

聶重申抗疫是一場持久戰，過程中有起有落，籲堅守作為公僕的初心，結合社區力量，同心打好這場硬仗。