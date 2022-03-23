政府強制檢測公告刊憲　曾身處10大廈須強檢

政府周二(22日)深夜刊憲，因應多宗確診個案，有10個指明地方被納入強制檢測公告。任何人曾於3月9日到3月22日期間，曾身處指明場所超過2小時，須接受新冠病毒強制檢測。

政府表示，透過強制檢測、核酸檢測或自行申報快速抗原測試發現的陽性個案，將同樣按分層分流治療策略去處理。這些人士可進行居家隔離；如已接種至少兩劑新冠疫苗，可在檢測陽性後第六天及第七天進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天快速抗原測試均取得陰性結果，將可以於第七天提早離開家居，如常生活；另一方面，若他們在這兩天的快速抗原測試至少取得一次陽性結果，及後可每日進行快速抗原測試，只要連續兩天的結果呈陰性，即可離開家居，如常生活。

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

地點包括

1. 沙田乙明邨明耀樓

2. 石硤尾石硤尾邨美如樓

3. 黃大仙竹園北邨桃園樓

4. 大埔廣褔邨廣智樓

5. 將軍澳寶林邨寶德樓

6. 屯門湖景邨湖光樓

7. 屯門大興邨興盛樓

8. 柴灣漁灣邨漁順樓

9. 葵涌荔欣苑荔影閣

10. 藍田平田邨平真樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。