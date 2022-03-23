東方日報A1：繁榮倒退不安定　回歸25載一鋪清

新冠疫情持續兩年多，但香港抗疫卻「愈抗愈大鑊」。第5波疫情爆發3個月在即，多個行業自1月初開始便被勒令停業。有研究機構就市民對5項核心社會指標的評分進行調查，其中繁榮指標在10分滿分中僅得3.98分，創1997年6月調查開展以來新低；而安定指標則在5項指標中排最尾，得3.91分，亦創2020年9月以來新低。有評論員認為疫下百業蕭條，當局支援不足，導致繁榮指標下滑，而政府政策朝令夕改則是影響安定指標的重要因素。另有學者批評政府的防疫政策沒有考慮對社會造成的傷害，認為香港今年經濟負增長的機會大，不容樂觀，而即使政府推出新措施安排，但信心及營商環境被破壞後，將難以重新建立。

香港民意研究所於本月7至11日以電話訪問1,000名市民，調查結果顯示，以0至10分評價，市民對5項核心社會指標的評分由高至低分別是「自由」、「法治」、「繁榮」、「民主」和「安定」，得分分別為4.92、4.36、3.98、3.98和3.91分，全部不合格。相比一個月前，「法治」、「繁榮」和「安定」指標均錄得顯著跌幅，當中「繁榮」指標比上月下跌0.99分，創1997年6月調查開展以來新低，而「安定」指標則下跌幅度最大，下跌了1.03分，創2020年9月以來新低。

油尖旺區議會前副主席余德寶表示，疫情當前，各行各業備受打擊，繁榮指標亦可能因此下滑，而除了普通市民受到影響，即使建制派議員亦忍不住批評，認為政府防疫措施進退失據，脫離疫情無望。余指，即使政府推出防疫抗疫基金、消費券等希望振興經濟，但對於長期受影響的業界來說，只是杯水車薪。他認為政府應向受影響行業提供長期、至少維持半年的支援，並加快放寬社交距離措施。

另外，市民的安定指標亦大幅下滑，余認為源於政府政策朝令夕改，包括突然暫緩全民強檢、突然放寬或收緊防疫措施；而對於網上的傳言，政府只呼籲市民不要聽和相信，絕不是一個負責任政府澄清謠言的做法。他批評政府破壞了市民的信任，促當局日後盡早公布政策路向和澄清傳言。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生認為，繁榮指數大幅下跌與政府的抗疫政策有最大關係。何指在第5波疫情前本港經濟仍有活力，各界對今年的經濟增長亦表示樂觀，但1月初實施的防疫政策過於嚴厲，本身有少許生機的飲食業亦被迫暫停晚市，對各行各業影響極大。何擔心政府嚴厲的政策對香港經濟的影響會比預期更為深遠，而不是如政府所說，在疫情過後便能復甦。

何批評，政府為了抗疫，將部分酒店房間用作隔離措施，但其實酒店房間原先可能已經有人預訂，更有長期居住的住客，變相令酒店被迫向客人毀約，而政府正是帶頭毀約者。何指，香港本身作為國際金融中心、跟規矩辦事的經濟體，經商重視信賴，惟政府的做法令營商失去保障，影響香港及政府的聲譽。

另外，他又指禁飛令沒有考慮對社會造成的影響，禁飛地更加包括關鍵的西方國家，加劇外商撤資，亦影響人才來港，造成本地的青、壯年移民流失，香港競爭力整體下降。他認為香港今年經濟負增長的機會大，不容樂觀，儘管政府放寬禁飛令和社交距離措施，但信心及營商環境被破壞後，將難以重新建立。

疫情下政府採取嚴格社交距離及入境限制，各行各業均受影響，科技公司亦不能幸免。科技創新界議員邱達根聯同5個業界團體，在2月至3月期間，以問卷調查203間屬會公司。調查結果發現，約一半公司認為，疫情對業界同內地及海外生意往來有非常大影響。六成六受訪公司表示，過去一年未能成功融資，四成表示疫情以來損失10萬至100萬元，三成損失100萬至500萬元。

數碼港創業學會聯合會長盧文聰表示，香港創科企業產品研發及生產依賴內地廠房，未能通關令香港員工無法親自到內地，與工程師面談生產條件等。另外，本港金融科技特別依賴海外人才，但入境檢疫安排嚴謹，令他們減低來港意欲；即使有意來港，預約檢疫酒店亦有困難，導致人才短缺。但他相信，政府下月起放寬海外港人入境要求，有助紓緩情況。邱達根則指，疫情下數碼化進程加快發展，個別企業受惠，但資訊科技界仍面對不少問題，包括人才流失、資金鏈以至業務開拓困難。

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