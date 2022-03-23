私院首推免費視像會診及藥物送遞服務　9歲起新冠患者適用

第5波疫情以來，多間私家醫院陸續以不同方式支援當局救治新冠病人。有私院繼3月初推出免費視像醫療諮詢服務，予正接受家居隔離的染疫市民、或其他有醫療需要的人士。為進一步支援確診患者及未能親身求診的市民，該院將由明日(24日)起，加強免費視像會診服務，成為本港首間為支援抗疫而提供免費西醫視像會診及藥物送遞服務的私院。

港怡醫院表示，由明日起，加強版的免費視像會診服務將包括由該院家庭醫學視像會診中心提供的視像診症、基本處方藥物、快速抗原測試套裝及藥物送遞服務。有關服務會延長至下月底。視像會診服務設每日診症名額，有需要者可透過醫院的網上系統進行預約，服務適用範圍為9歲或以上，以協助身體不適但未能求診的人士，可安在家中接受醫生診症，並且得到藥物支援。

另外，該院將分階段提供150張床位接收公院轉介的非新冠病人；另支援新設立的青衣西南體育館暫託中心，照顧輕症或正康復的確診長者。至今亦已安排過百名由公院轉介的病人，到該院接受住院及日間治療服務；同時為公院病人提供醫療套餐特別優惠，包括本月初重推的膝關節置換術套餐。