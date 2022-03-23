3至11歲首劑接種率58%　許樹昌：若恢復面授課要諗計谷針

港府日前公布幼稚園、小學及國際學校最快可在4月19日恢復面授課，中學則須待文憑試考完核心科目才能上面授課，惟消息指當局正研究提高學校恢復全日面授的疫苗接種要求，包括將中學個別級別學生由70%或以上人打針，提高至90%。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(23日)在電台節目表示，目前3至11歲兒童首劑疫苗接種率約58%，接種2劑比例約11%，認為有需要在恢復面授課堂前盡量推高接種率，減低學童受感染和患重症風險。至於中學生，許指目前12至19歲青少年接種2劑的比例是73%，仍有進步空間。

許指出，雖然港大估算香港約有6成人口已經染疫，而自然感染後較高的抗體水平可維持3至6個月，但他認為亦不能太快放寬社交距離措施，否則未打針的長者將很容易受到感染，推高他們患重症和死亡的風險。

他又表示，Omicron變種病毒在去年11月南非首先出現，目前的資料顯示，Omicron患者有機會可再受感染，但不常見，即使再受感染，病情亦相對輕微；但過往曾經感染早前變種病毒的患者，就仍有機會感染Omicron，全球就有約1成感染過其他變種病毒的患者，再感染Omicron。