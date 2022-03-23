臨時失業支援今起接受申請 有市民不懂上網到服務中心求助

「臨時失業支援」今日(23日)起接受申請，向合資格人士劃一批出1萬港元，申請期於早上8時開始，至下月12日，料大部分個案於3至4星期獲發款項，屆時會自動轉帳至申請人銀行戶口。

網上申請需到計劃網站，先作出聲明，包括自2021年10月1日起通常居住在香港、並非綜合社會保障援助計劃（綜援）的受助人、沒有受惠於第6輪「防疫抗疫基金」下的相關措施、留意手機短訊或電郵並在指定時間內提供所需的資料、同意授權核實申請上提供的資料、以及沒有串謀、瞞報或提供任何虛假資料，以獲取計劃的資助。

完成聲明後需要填寫個人資料，包括姓名、香港身份證號碼、出生日期、香港手提電話號碼、電郵地址以及居住地區，再填寫去年10月至12月期間的就業情況，例如工作收入有否記錄在強積金計劃下、就業性質是全職或是兼職等，亦需填寫非記錄在強積金計劃的工作收入、按月上載收入證明文件。

除網上申請外，計劃設有5個服務中心，須先致電預約，旺角服務中心今早9時開始辦公，有數十名市民輪候，現場設有8個櫃枱提供服務；至於大埔服務中心，有失業申請人指原本從事餐飲業工作，由於不懂網上填表，故到場向職員求助，認為1萬元的失業援助可以幫補生活所需。

當局曾稱，如果失業期間有做「散工」，未符合連續30天失業的要求，會從寬處理；對於月薪方面亦會酌情處理，如一個月的收入超過或低於上限，會以平均收入作準。