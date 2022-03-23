曾祈殷指若與內地恢復通關　本港應進行全民強檢揪出隱藏個案

本港第5波疫情爆發至今，累計錄得逾100萬市民染疫，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(23日)在電台節目表示，由於大量香港市民感染新冠肺炎，短期內會出現群體免疫，惟若要恢復與內地通關，可能仍要進行一次「全民強檢」，以找出隱藏個案，關鍵在於時機和相關配套，認為當局應作評估。

曾認為，若放寬現有防疫措施，相信疫情會有一定程度的反彈，屆時確診宗數可能會維持在一個水平，譬如數百至一千左右，然後就會慢慢下跌，但未必會再爆發第6波疫情。

至於談到昨晚(22日)政府再次宣布發出強檢公告，曾到訪高風險場所的人士必須進行核酸檢測，曾同意有關做法，因為隨着當局最早從4月21日開始放寬社交距離措施，故現時應將社區爆發風險減至最低，以切斷隱性傳播鏈。

此外，曾建設當局應取消目前的航班熔斷機制措施，指目前本港社區面臨的風險遠大於入境旅客，相信若入境旅客已接種齊疫苗、做核酸檢測、隔離7天以及每天均進行快速檢測，即使走漏亦對社區的風險也不大，除非有新型變種病毒再次出現，否則不需要航班熔斷機制。