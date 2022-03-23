爭取學校下月19日起分批復課　學生接種疫苗2針須達到9成

新冠肺炎第5波疫情未止，政府今日(22日)繼續招開抗疫記者會，主要交代學校抗疫工作，行政長官林鄭月娥表示，早前暫停學生返學校是困難決定，政府目前正爭取分批復課，希望最早在4月19日開始。

教育局局長楊潤雄表示，復課計劃分階段，首先是小學、幼稚園恢復面授，中學則在文憑試後再分階段恢復面授，如果調配人手可以網課，面授都是半天課程。全日面授更多活動，包括食飯，需要小心考慮，沒有要求學生必定要接種疫苗，但接種率高是最好的屏障。楊潤雄指，全日面授課程方面，教職員必須第二針疫苗，學校接種疫苗2針達到9成，如果個別班級有達到條件都考慮允許該級別全日面授。

新冠肺炎第5波疫情未止，政府今日(22日)繼續招開抗疫記者會，主要交代學校抗疫工作，行政長官林鄭月娥表示，早前暫停學生返學校是困難決定，政府目前正爭取分批復課，希望最早在4月19日開始。

教育局局長楊潤雄表示，復課計劃分階段，首先是小學、幼稚園恢復面授，中學則在文憑試後再分階段恢復面授，如果調配人手可以網課，面授都是半天課程。全日面授更多活動，包括食飯，需要小心考慮，沒有要求學生必定要接種疫苗，但接種率高是最好的屏障。楊潤雄指，全日面授課程方面，教職員必須第二針疫苗，學校接種疫苗2針達到9成，如果個別班級有達到條件都考慮允許該級別全日面授。

被問及暫緩全民檢測，林鄭表示全民檢測是手段，涉及大量資源投入的工具，必須掌握機會，否則徒勞無功。她指初階段抽出感染者防止擴散，但疫情好急，第五波一開始沒有資源進行，考慮在疫情尾段做全民檢測。她指暫緩檢測對設施沒有影響，是雞與雞蛋的問題，需要繼續建設設施，一定要減重症減死亡減感染。

她指需要優先處理長者問題，安老院舍防護能力不足，設立更多暫托中心。她不希望新一波疫情出現，但都要做好準備，應對能力要比今日強，不會因為第五波穩定下降就放棄增強能力，實際上會更明顯抗疫鏈環節要檢視加強。