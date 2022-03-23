幼兒疫苗接種率仍低於9成 業界對恢復小學面授課有保留

本港疫情自2020年爆發至今，全港斷斷續續多次停課，政府早前宣布，全港學校最快可在4月19日恢復面授課堂。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日(23日)出席電台節目時表示，本港疫情依然嚴峻，而且幼兒疫苗接種率尚未達到90%的目標，對小學將於下月19日恢復面授課程有所保留，建議前期應先進行網課。

朱於節目中表示，建議復課前期先進行網課，待疫情穩定後再安排學生返回學校；否則，一旦出現確診病例，學校又將面臨關門停課消毒；更甚的是，若老師不幸感染，學校亦將難以找到其他代課老師。

他還指，雖然面授班更有利於學生的發展，惟保障學生的健康始終是大前提，前期先進行網課也是無辦法之中的折衷辦法。

政府前日(21日)宣布，全港學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日起恢復面授課堂。其中，以小學、國際學校及幼稚園率先復課；中學則要待DSE完成核心科目的考核後才能復課。