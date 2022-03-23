專家指航班熔斷機制不合時宜　倡放寬准入境者居家隔離

港府早前公布解除對9個國家「禁飛令」，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(23日)在電台節目表示，航班熔斷機制已不合時宜，目前海外流行的新冠病毒同樣是變種病毒Omicron，加上國際旅客都已接種疫苗，認為可以作出微調，以平衡抗疫及經濟復甦。

何栢良稱，放寬到同一航班有多少人染疫才觸發禁飛，留待政府與商界商討，預計檢疫酒店房間數目將面臨樽頸，無法應付所有有意返港的居民，建議政府容許入境港人居家隔離，與現時社區內密切接觸者的安排維持一致。

他續指，新冠病毒過去28個月在全球大流行，平均每5、6個月會有新一波疫情，在疫苗及口服藥面世之後，相信新冠病毒正過渡至季節性流感，但強調過渡期一定是漸進式，如果要加快過渡步伐，政府要做好分派口服藥及推高長者等重點人群的疫苗接種率。

他又指，認為接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗的行政安排上需要「拆牆鬆綁」，毋須強制規定由藥劑師在接種中心即場稀釋及抽針，讓醫護人員可以外展方式為長者打針，呼籲政府要對本港醫護人員有信心。