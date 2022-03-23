何文田住宅販毒案　男被告提堂投訴被警毆傷

警方毒品調查科前日（21日）展開掃毒行動，於何文田迦密村街一住宅單位檢獲約20公斤懷疑毒品「冰」，估計市值達1210萬港元，並拘捕一男一女，後更揭發男子為游泳運動員。男子現被控販毒及抗拒公職人員罪，今（23日）早被解往九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至6月15日再訊，以待警方翻查閉路電視片段及化驗指模和DNA。裁判官拒絕被告的保釋申請，下令他在候訊期間須還押懲教署看管。

20歲被告鄧亦浚，報稱無業，他被控一項抗拒公職人員及一項危險藥物的販運，指他於2022年3月21日，在其報稱住址，即迦密村街君逸山某單位外抗拒依法執行公務的公職人員，即偵緝警員17383林定邦；以及在同一單位內非法販運甲基安非他命。

控方庭上透露，被告持有單位鑰匙，涉案單位內主人房有約20公斤冰毒，屋內一個背囊內亦有逾500克冰毒。被告曾經反抗警員，最終被制服。至於辯方則向裁判官投訴，指被告被警員打傷，左眼、胸口、左肋、右腰、右耳、頭部後方及左前臂均有明顯瘀傷，稍後將要求見醫生及正式投訴警方。庭上可見他左眼有明顯瘀痕。

案件編號：KCCC 667/2022