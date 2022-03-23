陸資繞道港澳赴台投資挖角　台擬修例防堵

台灣的立法院內政委員會周三（23日）召開全體會議，有立委呼籲加速修訂《香港澳門關係條例》，防止陸資藉港澳企業進入台灣。出席備詢的陸委會主委邱太三表示，修訂港澳條例茲事體大，會持續與投審會和經濟部討論。

立委羅美玲表示，調查局自2020年12月起開始辦理「防治中共惡意人才挖角專案」，至今已偵辦33宗個案，挖角台灣高科技人才多達500至600人。她贊成加速檢討修訂《香港澳門關係條例》，以保障台灣的安全、經濟發展和產業優勢。

邱太三指出，陸委會已提出修訂相關兩岸條例草案，內容強化涉及政府委託或補助的核心關鍵技術人員赴陸規範，及防範陸方挖角台灣高科技人才，或藉由人頭赴台投資等違法行為。目前草案已在行政院通過，並函請立法院審議。他又表示，陸委會目前跟經濟部正在檢討，如陸資對港澳企業「具有實質操控力」，投審會將會同相關機構審查。

陸委會另在會上發表的書面報告中提到，北京當局不斷加大對台外交軍事打壓和經濟脅迫，破壞台海現狀，製造區域不安，不僅造成當前台海形勢升溫，更嚴重威脅區域和平及國際格局。報告稱，兩岸良性互動發展是雙方的責任，不能將單邊意志強加於對方，雙方有必要本着相互尊重、善意和理解，設法和平共存。