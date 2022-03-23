違感化令上庭時逃走　青年再落網後被令還押

九龍城裁判法院前日（21日）發生走犯事件。一名涉嫌違反法庭感化令並缺席聆訊的青年被通緝，後被警方拘捕，前日被帶到法院提堂。但青年在等候應訊期間於法院逃走，在法院正門登上的士離去。警方在同日晚上再次將他拘捕，並控告他在合法羈押下逃走。案件今天（23日）在九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至4月6日再訊，讓控方作進一步調查，包括查看法院閉路電視。被告今天有申請保釋，但被裁判官拒絕，下令他須還押。他保留8天覆核權利，將於下周出庭作保釋覆核。

22歲被告余登輝，報稱侍應，他被控一項在合法羈押下逃走罪，指他於2022年3月21日，在九龍城亞皆老街147M號九龍城法院大樓，在香港警隊警務人員合法羈押下逃走。

據了解，被告因涉及去年在尖沙咀的一宗無牌賣酒案件，及前年一宗在葵涌發生的刑事毀壞案件，被法庭判處感化令，但他涉嫌違反感化令，又於今年初缺席特別進度報告聆訊，因而一度被通緝。前日他被警方帶到法庭，原本就是要處理這兩宗舊案件，但今天他又被新增控罪，裁判官決定將3案一併押後處理。

案件編號：KCCC 671/2022、WKCC 4283/2020、KCCC 1188/2021