新冠康復者現疲勞綜合症　理大推康復治療改善體能情緒

本港每7人便有1人曾染上新冠肺炎，部分康復者受「長新冠」的後遺症狀困擾。有市民中招後，整整一個月「冇氣冇力」、「連行路都成問題」，甚至因而不敢外出買餸，怕在街上暈倒。其後她經醫院轉介，參加理工大學的康復治療方案，更已養成運動習慣，即使在第5波疫情二度感染，她亦坦言反應不大，未再出現「長新冠」的狀況。

理大於20年10月開展8項針對新冠病毒病的研究，康復治療科學系洪克協痛症管理教授兼副系主任符少娥表示，該學系的研究項目之一，是針對首12個月中新冠康復者的健康狀態，透過追蹤檢查體適能及心理測試等方法，了解他們在體魄、信心及生活的層面(3R)，從而擬訂「3R康復治療方案」。團隊另正招募Omicron康復者，料於本年9月完成相關研究。

新冠患者的研究開展至今年初，共有118人參與，當中近65%為41歲至65歲人士，多於2成為長者；亦有6成是女姓。研究方法主要是「疲勞評分」，及肺活量、心臟輸出測試等體能評估。研究發現，接近42%的參與者在確診後6個月內，出現疲勞綜合症，涉及不同年齡人士，當中以女性為主；另有2成人在染疫半年後才有疲勞綜合症。研究又顯示，「疲勞評分」跟肺活量及下肢肌肉力量有關。

為協助新冠康復者，理大設計度身訂造的「3R康復治療方案」，有效透過改善肺功能及下肢力量，減低疲勞感。該學系副教授黃宇樂表示，方案會因應患者的體能、心率儲備等因素，以面對面或網上模式作運動鍛煉，包括用適當強度的帶氧運動。當中長者治療方案的項目較簡單、較少，也會鍛煉其下肢平衡力，另會加上認知訓練，例如數數字，務求染疫長者不易跌倒及提升耐力。

有「3R康復治療方案」的參加者表示，運動鍛煉是循序漸進地做，學識用正確姿勢做運動，認為會「冇咁易受傷」；更指參加治療方案後，其體能、情緒均較確診前好，也改善長期失眠的習慣。