2名海外男子墮騙案失逾3千萬元　警方拘捕3名本地女

警方早前接獲兩名身處美國及新加坡的男子舉報2宗案件，分別涉及網上情緣騙案及假冒公安騙案，涉案金額分別為2,200萬港元及1,300萬港元。

葵青警區科技罪案組接手調查及經深入調查後，於周一(21日)及昨日（22日），一連兩日分別在南區、葵青區及觀塘區拘捕3名本地女子，年齡介乎21至45歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。探員亦檢獲手機及銀行提款卡等證物。行動中，探員亦凍結其銀行戶口共約630萬港元。她們已獲准保釋候查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民應提高警惕，尤其牽涉到索取金錢及個人敏感資料，市民必要小心提防。市民如有懷疑，可致電警方反詐騙協調中心「防騙易」24小時熱線18222查詢。

警方重申，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）乃嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及入獄十四年。