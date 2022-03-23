林鄭出席立法會答問大會　議員關注失業援助等問題

立法會今午(23日)以遙距方式召開行政長官答問會，多位議員在會上關注失業援助等問題。其中議員顏汶羽表示，開工不足的市民被拒於臨時失業援助的大門，促政府針對開工不足設支援計劃。

林鄭月娥表示，政府已盡量寬鬆處理臨時失業申請及保就業計劃，並盡量涵蓋更多範疇，但難以照顧所有界別，而在職家庭津貼的工時要求亦大幅下降。她又表示，大量社區設施正在營運，需要大量人手，指議員可推介開工不足、又願意參與抗疫工作的市民應徵社區設施工作。

對於工聯會黃國指，機場港鐵等機構的保安員和清潔工，仍未能受惠於防疫抗疫基金，林鄭月娥就指，政府希望一視同仁，讓所有前線保安員和清潔工都領取到抗疫津貼，承認當局早前亦遺漏了學校和醫院的前線人員，而且「漏極都未補晒」，政府會再檢視，一併考慮其他意見微調計劃，再向立法會財委會爭取撥款。

議員麥美娟則提到，政府向本地確診者發放一筆過5000元恩恤現金津貼，不少家居隔離未有津貼，要求政府將津貼的要求入院限制取消。她又指4月1日政府取消禁飛令有人會回港，外傭都會回港，隔離酒店可否作為檢疫酒店。

林鄭月娥指，確診者津貼很多確診病人沒有病症，同意家居隔離未能上班，但僱傭條例更改後隔離都是病假，如果有病假就僱主處理，否則可以申請臨時失業支援，如果入隔離設施就比較容易處理。隔離設施足夠，酒店隔離設施未必用得盡，正在討論酒店可否轉型至檢疫酒店。

另外，林鄭月娥又表示，抗疫是頭等大事，政府會「有法必用」，如果任何現行法規窒礙抗疫工作，必定會使用《緊急法》。對於議員提出「安心出行」要有追蹤功能，並推出類似內地「健康碼」的「港康碼」，林鄭月娥就指，「安心出行」配合疫苗通行證後，已經是實名的工作，有助追蹤密切接觸者。