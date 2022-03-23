西九文化區將重開　演藝綜合劇場L1工程因疫情延期

西九文化區管理局董事局今日(23日）召開公開會議，為配合政府分3階段放寬社交距離措施，西九文化區的表演藝術現正着手準備重開事宜，會在短期內公布。而演藝綜合劇場方面，局方指演藝綜合劇場L1及L2的工程受到疫情影響，其中L1的部分工程將會延至今年第2季才可完成，L2的工程亦同受疫情影響，目前已開始了安裝劇場的工程部分。

政府早前宣布將會分3階段放寬社交距離措施，西九文化區管理局董事局表示，早前表演藝術節目因應疫情而需要延期或取消，現時為配合政府政策，已開始着手準備重開。

位於西九文化區的香港故宮文化博物館建築工程已經竣工，惟在疫情之下展廳的裝修工程部分物料仍未運送到港，目前局方已採取補救措施，仍希望爭取在今年7月順利開放予公眾參觀。而為迎接將要開幕的故宮，局方表示會在今年3月至5月，舉行故宮文化講座系列三部曲，並邀請了來自北京故宮及台北故宮的學者參與演講。

M+博物館早前亦首次獲贈法藉華裔藝術大師趙無極的作品，獲捐贈的12件作品包括9幅版畫、2幅油畫及1幅水彩畫，創作年份最早為1945年，最晚至2005年，幾近涵蓋整個趙無極的創作生涯，為迄今亞洲博物館所獲贈趙無極最多作品的一次。