下月20日所有食肆類型可一併放寬　惟暫無通關時間表

行政長官答問大會上，紡織及製衣界議員陳祖恒提出，當局可在第一階段放寬社交距離措施前，讓符合規定的市民和商戶優先恢復正常生活，又要求訂出本港與內地通關的路線圖。

行政長官林鄭月娥回應指，希望在下月20日一併放寬部分處所，例如食肆方面，屆時在疫苗通行證下，所有食客和員工均需接種疫苗，似乎不再如以往逐步按照接種情況區分A、B、C類餐廳放寬。她期望全城努力，在下月20日後按3個月分三階段放寬。

她又表示，通關一定要有條件，去年12月差不多達致有關條件，在疫情穩定後將按照當日經內地評估後的條件進行，但不知道疫情有多快受控甚至清零，目前未能講時間表。國家衛健委專家梁萬年稱今日不是全民檢測的時機，但仍可大力推廣市民接受核酸檢測，昨晚開始重推強制檢測，市民亦可多用快速抗原測試，讓本港盡快走出疫境。

議員嚴剛指，政府稱下月會逐部放寬防疫措施，而中資企業亦希望盡快通關，並將通關納入上半年抗疫時間表。嚴又問到中資企業未來在抗疫上的角色，以及會否引入內地醫療機構協助遙距診症。林鄭月娥回應指，中資企業在第五波疫情中擔當了重要的抗疫任務，希望民、官、商3方合作能。對於遠程治療方面，林鄭表示，香港交通方便，過去較少遠程治療，但疫情後不少醫療機構及醫管局都設有網上診症，指若嚴剛知道有內地醫療公司有興趣參與遠程治療，可向政府推介，政府會仔細考慮。

另外，議員吳秋北指三階段放寬時，希望分階段報告成果。特首林鄭月娥指，每日15000宗令人擔心，但抗疫要有信心，疫情穩控、高峰已過，但何時放緩、下降速度如何就未能得知，有人指她前日宣布放寬措施，她指「其實冇嘢放寬」。