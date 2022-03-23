當局朝令夕改暫緩全民檢測　何君堯轟抗疫失當促4月強檢

政府暫時抽起全民檢測方案，引起建制派強烈不滿。立法會行政長官答問大會，多名議員表示關注。其中議員何君堯批評政府第5波疫情的措施失當，感到非常憤怒，強調不是因為離世確診者的年紀大，生命便不重要。何指，全民強檢是國策，建議在4月中旬，開始放寬防疫政策前進行。

林鄭指，現實沒有預知未來的水晶球，只能依靠科學數據，重申全民檢測是有用手段，但要視乎在疫情初段或末段進行，而本港並非在以上兩個時段內。她認為，現階段應主要提升檢測和隔離能力。

另外，議員梁子穎指，香港處理疫情方法未能應用，特別在過去深圳東莞都可以全民檢測，其實香港是否隨時準備好去執行。方艙設施只有4個項目啟動，是否有足夠人手工作，全民檢測是否可充分利用。與內地通關方面，何時可以真正執行。

林鄭月娥指，全民檢測有細化方案，不是今日「撳制」聽日做到，並非如內地每條街有檢測站，反而要預約到檢測站，已經梳理人手，可以應付人手，但採樣員未能有9000名隨時就位，可能要中央籌謀。

對於方艙設施，林鄭月娥指本地有隔離設施，有竹篙灣3000多個單位；部分酒店及即將入夥公屋有社區隔離設施。方艙設施中央已經加速興建，保安局局長牽頭有管理人員，有需要就可以啟動。