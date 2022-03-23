東鐵綫過海段完成緊急救援演習　年中通車前測試陸續有來

乘客有序從車上疏散，並在職員帶領下沿隧道步行至會展站。

就往來紅磡至金鐘的東鐵綫過海段最快今年6至7月通車，港鐵今(23日)凌晨聯同多個政府部門進行聯合緊急救援演習。港鐵指，演習是測試列車發生事故時，各項緊急應變措施及乘客疏散程序。

是次演習模擬一列列車於紅磡站開往新落成的會展站途中，一名乘客的行李突然冒煙，在同一時間列車亦失去動力，並在兩個車站之間的隧道停下。車站即時啟動緊急程序疏散乘客，車上的「乘客」在車站職員的帶領下，迅速從列車安全疏散至路軌，並沿隧道步行至會展站，而獲救的「受傷乘客」被帶往安全位置接受治理。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，對救援人員以及營運團隊而言，聯合演習非常重要，目的是測試各主要緊急應變部門在緊急情況下能有效協調及溝通，確認各主要應變部門就東鐵綫過海段通車均準備就緒，確保乘客和鐵路員工安全。

黃補充，因應本地疫情，是次演習在嚴格控制參與人數的情況下順利完成。試營運期間，團隊已進行多項不同性質、規模、模擬多種事故場境以及不同參與程度的演習及測試，通車前仍會有更多演習及測試陸續完成。