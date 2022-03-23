林鄭指已購入足夠口服藥　要求醫管局用藥「鬆手啲」

立法會行政長官答問大會上，多名議員關注藥物問題。其中議員梁熙問到藥物供應情況等。行政長官林鄭月娥表示曾親自接觸2間藥廠，採購相當足夠新冠口服藥，已囑咐醫管局轉達前線醫生，向患者處方時「用得手鬆啲」。

科技創新界議員邱達根問及安老院舍使用口服藥的情況，林鄭則回應指，安老院舍使用口服藥並非要「省着用」，指每種藥有不同條件，部份長期病患並適宜服某種藥物，強調要有醫生了解過情況才能開藥。她同意要加強到院舍的外展服務，讓醫生為院友評估狀況。

議員黃英豪則希望擴大中醫藥應用，並邀請中醫專家加入政府專家團隊，並建議引入內地已審批的中藥注射液。林鄭完全認同政府在中醫藥方面可運用得更好，希望藉今次機會擴大中醫藥應用。她又指，本地中醫專家並不差，自己先後兩次到訪浸會大學中醫學院，看到防疫湯包很受歡迎，正協助對方大量生產，希望可派發給市民。

議員洪雯關注政府早前為準備全民檢測，是否儲存了不少物資，認為應盡快發放。林鄭表示港府沒有因為全民強檢而特別積壓醫療物資，內地供港物資和中成藥已在全港派發，不過政府會作更大規模的資源派發，即是防疫服務包。