政府宣布現行社交距離措施　延續至4月6日

因應本港疫情嚴峻，港府於上月22日公布收緊社交距離措施，並於前日(21日)公布期中檢視結果，決定繼續維持社交距離措施至4月20日。政府今日(23日)公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續現行社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為明日(24日)至4月6日。

在餐飲業務方面，每天下午6時起至翌日上午4時59分，餐飲業務負責人須繼續停止堂食，受影響處所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及/或飲品。所有餐飲處所繼續實施「疫苗通行證」安排、掃描「安心出行」場所二維碼，所有進入餐飲處所的人士，均須符合疫苗接種要求，獲豁免情況除外。每枱最多兩人，並不得舉行宴會。

除會址、酒店或賓館和理髮店/髮型屋外，遊戲機中心、健身中心、美容院等所有第599F章下的表列處所，必須繼續停止營運。另繼續停止所有大型活動，避免羣組聚集。除獲豁免者外，繼續禁止在公眾地方進行兩人以上的羣組聚集；繼續禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集。

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》(第599G章)最高可被罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，罰款金額為5,000元。

另延續《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下強制佩戴口罩的要求，即任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方(即所有室內及戶外公眾地方)時，須一直佩戴口罩。

違者最高可處第三級罰款10,000元。