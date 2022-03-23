政Whats噏：指地震通報只能事後發出　香港天文台遭台灣氣象局打臉

上周一(14日)凌晨，唔少睡夢中嘅市民因地震而嚇醒。事後不但港府耗資1.5億港元研發嘅「緊急警示系統」捱轟，香港天文台亦成為眾矢之的，遭網民質疑點解冇發出地震預警。當時天文台就話以現時嘅科技水平，無可能喺地震發生前作出預警。之不過，呢個言猶在耳嘅解釋，今日(23日)就遭到台灣氣象局打臉嘞。

話說今朝凌晨，台灣花蓮近海發生地震，當地民眾瞬間驚醒之餘，亦有好多人話警報發出後約10秒先至感到建物搖晃嘅震感，大讚氣象局嘅警報比地震仲要快！對比上周香港天文台要喺地震後先至發出通報，台港兩地嘅預測地震水平可謂高下立見。

天文台前台長岑智明，上周反駁市民對文天台嘅質疑，就指破壞力強嘅地震波（S-wave）速度較縱波 (P-wave)稍慢，因此某啲國家嘅氣象部門係可以同地震波鬥快，提供地震前10秒嘅預警。既然岑智明都講得出人家點樣提供地震預警，點解香港天文台唔去參考做法呢？雖則話預警時間較為短促，但不時面對地震嘅台灣網民就話「提早10秒給推，很夠時間躲了」。