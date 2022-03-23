今增12240宗確診個案　當中4宗涉及輸入

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(23日)新增4,250宗經核酸檢測確診個案，其中4宗為輸入病例，其餘均屬本地感染；另錄得7,990宗經呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。因此，今日共新增12,240宗個案，第5波個案累計1,075,519宗。

核酸個案中，773宗個案由醫管局確診，3,243宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下234宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診。另外，昨日(22日)新增1間安老院舍出現新冠爆發，涉及1名院友。在過去兩周，共72間安老院舍新增個案，佔全港安老院舍9%；累計共1,780個院友、342名職員染疫。殘疾人士院舍方面，過去兩周則有44間新增個案，佔全港殘疾人士院舍13%。第5波至今院舍死亡個案增至3,370宗。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時雖然想對確診個案作分析，但由於有大量確診數字，當局難以追蹤每一宗個案。而確診者的職業、住址及同住人士等資訊均可在有關平台看到，據忘可推算是否涉及大型爆發。

徐又指，以往當局是以污水監察看大廈會否有多確診個案，若大廈驗出病毒，當局希望讓市民做檢測，其後可自行減低擴散風險；一是在家隔離、二是當局可支援在家或需去隔離設施的市民。他續指，現時做強檢公告及圍封行動有一定要求，要以核酸檢測為標準，但若有市民在圍封行動或強檢出之前已做檢測並證實中招，就不需要再去做，因希望傳播風險降低，當局亦會有該名人士的資料。

至於可否在2個呈報平台上了解全港市民確診的總數據，徐樂堅承認難以完全了解，因有部分市民無症狀就不會做檢測，或有遺漏。徐又強調，現時的入境策略仍要作出把關，包括抵港者在上落機都要檢測呈陰性、點對點由機場到檢疫酒店等，以減低本港有其他爆發疫情的風險。

在社交距離措施方面，徐樂堅表示分階段的計劃要視乎目前及未來的個案數目去落實，而要放寬也要有其他措施配合，如戴口罩以減低感染風險等，故首階段放寬的便均為需要佩戴口罩的處所。徐又指，放寬社交距離措施後亦要留意個案會否有不合理上升或出現爆發，若仍持下降趨勢及各年齡層的疫苗接種率增加，便可逐步放寬。