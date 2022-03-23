添205名確診者病亡　29歲甲狀腺失調男病人發燒2周終不治

本港第5波疫情持續，再有患者病亡，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今(23日)表示，今波疫情目前共有6,356名死者，較前一天增加205人，整體死亡率升至0.59%，年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲；兒科個案7宗，18至59歲死者為253宗，佔整體死亡個案4%；其餘1,558宗為60歲以上長者，佔整體25%，當中4,449宗為80歲以上長者，佔整體71%。

李指出，死亡個案中有170人於昨日(22日)離世，包括93男77女，年齡介乎29歲至106歲，當中有人來自82院舍，有106人無打針、有41人已打1針、19人已打2針、4人已打3針；當中有162人為65歲以上長者。至於滯後呈報個案方面，由3月20日至21日有35人離世，涉及21男14女，年齡介乎51至102歲。

昨日有4人為較年輕死者，第一位為30歲女病人，無打針，本身有長期病患，行動不便，3月18日發現檢測陽性，3月19日入仁濟急症，有發燒及氣促，神志不清，有用抗生素，昨晚凌晨惜終搶救無效。第二位為58歲男病人，無打針，有長期病患，居院舍，3月9日下午到瑪麗醫院急症室，因咳、發燒及氣促，發現有肺炎症狀，治療後轉陰性，3月16日轉到東萍醫院復康，情況轉差，22日上午離世。

第三位為59歲男病人，已打兩針，有未期癌症，2月7日到瑪麗醫院急症室，因氣促，照X光發現有肺積水，治療後2月9日轉到葛量洪醫院作復康，一直需要氧氣，及抗生素，其後3月21日發現確診，需隔離，隨後22日中午搶救無效。最後一位，29歲男病人，已打兩針，本身有甲狀腺失調病歷，1月27日到屯門醫院急症求醫，已發燒2星期，及有腳腫氣促情況，院方認為是「甲狀線風暴」，其後情況反覆，有發燒，獲處方抗生素，3月3日發現確診，22日情況惡化，搶救無效。死因不肯定轉介死因庭跟進。

另外，過去24小時新增38名病人情況危殆，23名無打針，目前有73人情況嚴重，103名危殆病人於深切治療病房留醫；另有1,458名確診病人康復出院。他指，有約20名病人在入院篩查或檢測時確診，有40名同房病人列為密切接觸者，至今也有20,184名公院職員染疫，當中14,859人已復工。李續稱，現時共有11,485名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，染疫死亡個案中，打兩針或以上的死亡率是0.1%，比起沒打針或只打一針的死亡率1.69%，相差17倍；至於在80歲以上長者的死亡率中，打兩針或以上的死亡率是3.22%，比起沒打針或只打一針的死亡率11.25%，相差3.5倍。他指，當局會在死亡個案中的樣本作基因排序，當中297個樣本分析中，24個是Delta，佔全部的8%；257個是Omicron，佔整體的86.5%。而計算死亡率的話，要計所有染上變種病毒中有多少人死亡。不過，他表示，本港只有少數人染Delta，第5波更大部分人是驗出Omicron，故Omicron的死亡率較Delta低。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港的死亡個案多涉及沒打針的長者，個案數目大，死亡個案亦自然多，強調當局會就個案再作進一步調查，了解不同個案的死因。徐表示尤其對於兒童死亡個案，知道醫管局同事工在分析中，數據上暫時未有。李立業強調由於要從多方面了解，包括有否接種疫苗，仍需時作調查。