清明節實施特別交通安排 　港島近華人永遠墳場一帶或封閉

新冠肺炎疫情未斷，而下月5日便是清明節，以往孝子賢孫都會提早購買祭品拜祭先人，以盡孝心。運輸署今日(23日)提醒市民，柴灣在清明節期間將實施特別交通及運輸安排，車輛明日(24日)起仍可繼續前往墳場，當局會視乎需要進行第2階段道路封閉。署方呼籲掃墓人士盡量在清明節前後分散的日子前往拜祭，以及嚴格遵守社交距離限制，減低病毒傳播風險。

運輸署將於明日至本周六(24日至26日)實施首階段的道路管制或封閉，在警方實施道路管制期間，車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道，即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶。如交通擠塞，警方在有需要時會考慮實施第2階段的道路封閉安排。

第2階段道路封閉將於下周一(27日)、下月15日至18日實施，第3階段道路封閉則將在下周六(4月2日)，下月3日、5日、9日及10日實施。因應警方在該兩階段實施道路封閉，所有車輛由早上7時至傍晚6時禁止進入連城道及歌連臣角道，但專線小巴16A、16M、16X及18M號，的士、靈車、出殯行列的車輛，以及持有許可證的車輛除外。

專線小巴服務方面，第16X及18M號將視乎乘客需求而加強服務，警方會視乎當時路面情況而調整封路範圍、交通管制及公共運輸服務改道安排。