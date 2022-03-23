堵路襲警反對徵用隔離營　男生上訴失敗要入更生中心

前年2月政府徵用饒宗頤文化館翠雅山房作為隔離營，有人堵路示威，3名男女涉示威當晚堵路及襲警，經審訊後被裁定在公眾地方造成阻礙及襲警罪成。其中一名案發時讀中五、被判入更生中心的男生不服定罪及判刑，早前向高院提出上訴。原訴庭法官張慧玲今（23日）頒下判詞，駁回男生的上訴並維持原判，原獲准保釋的男生需即時進入更生中心服刑。

本案上訴人為李佳俊（19歲）。據控方案情，在2020年2月2日晚上8時許，有4至5名黑衣人衝出荔枝角道，向一輛巴士擋風玻璃噴紅漆，有人用垃圾桶堵路，警方現場拘捕上訴人及其他在場人士，上訴人於被捕期間曾用手打中一名警員的嘴唇。

就定罪方面，上訴人律師指拘捕上訴人的警員，錯誤地指上訴人有份將垃圾箱推出馬路，指上訴人的外套顏色和證物照片上推垃圾桶男子的不符，但原審裁判官錯誤接納該警員的證供。法官今於判詞回應指，當時警員有解釋上訴人當時只是披着外套，在掙扎時外套鬆脫，其後上訴人頭部受傷，故外套沾上的血迹較他另外穿着的黑色衣服少，法官接納警員的解釋。而法官檢閱過該外套，認為屬灰黑色，亦非與相片顯示的男子外套顏色不符，認為警員證供並非矛盾，裁判官沒有錯誤接納其證供。

襲警罪方面，上訴方指上訴人與警員的身體接觸，有機會是意外或上訴人自衞造成。裁判官單憑警員傷勢就認定上訴人有用一定力度打警員咀唇實屬錯誤。但法官認為有證據支持警員曾向上訴人表露身份，並曾口頭警告上訴人，認同裁判官指上訴人蓄意襲警並無不當。至於判刑上訴方面，法官認為本案確是有嚴重性，裁判官正確考慮了案情及上訴人的背景才決定判處更生中心令，屬恰當亦非明顯過重，故駁回上訴。

案件編號：HCMA 392/2021