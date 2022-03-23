發泡膠箱圍城惡況愈演愈烈　環境局稱已支援本地回收

發泡膠圍城惡況未止，近日更愈演愈烈，多局出現發泡膠陣。有議員去信環境局局長黃錦星反映問題，擔心增加病毒傳播風險，促盡快解決發泡膠箱回收問題，環境局回應指政府已循不同途徑，支援本地不同發泡膠箱回收項目。

本港第5波疫情嚴峻，多名跨境貨車司機先後染疫，內地早前禁止跨境貨車運載曾運往香港的發泡膠箱到內地回收或循環使用，盛載供港蔬菜。政府估計現時每天供港付運蔬菜發泡膠箱為數12萬至15萬，現時本地的回收能力有限，難以追上棄置進度，令「發泡膠箱圍城」愈演愈烈。

議員葛珮帆與鄭泳舜上月25日去信環境局局長黃錦星，要求政府盡快解決發泡膠箱回收問題。他們今日(23日)收到當局回覆，指政府已循不同途徑，包括環境及自然保育基金，以及回收基金支援本地不同發泡膠箱回收項目，並支援業界加大回收能力。政府亦表示已積極與業界商討研究，尋找可重用運貨盒代替發泡膠箱，期望能長遠解決環保問題。

但政府在信中未有回應他們有關與內地政府洽商進展，包括討論讓經消毒的發泡膠箱，可運返內地供港菜場循環再用盛載蔬菜往返，或讓回收商把消耗了的發泡膠箱妥善消毒後運返內地廠商回收再造，亦未交代如何在短時間內大量減少發泡膠箱存港，以及如何處理眼前「發泡膠箱圍城」的問題。議員期望政府盡快交代工作進度。

葛珮帆表示，不斷收到市民投訴，在地區工作時亦拍攝到發泡膠箱堆積如山，疫情下更增添病毒傳播風險。她指出，公眾地方堆積發泡膠箱屬街道管理問題，牽涉多個政府部門，促請相關部門不要只是「各司其職」，更要做好協調工作採取聯合行動迅速處理，解決市容衞生問題，保障市民健康。