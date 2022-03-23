上月白紋伊蚊誘蚊器指數維持最低水平　食環署今年續分3期滅蚊

食物環境衞生署今日(23日)公布，2月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之0.1，繼續維持在最低的1級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。64個監察地區的分區誘蚊器指數均沒有超越百分之20的警戒水平。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家已成為風土病，鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企。食環署指出，上月份的白紋伊蚊密度指數為1，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。有關各區的白紋伊蚊誘蚊器指數、密度指數及防蚊措施資料。雖然指數持續處於低水平，但春季天氣會較為溫暖潮濕，有利蚊子繁殖，食環署提醒市民及早採取有效預防措施，防止蚊子孳生。

一如以往，食環署在今年分3期進行全港滅蚊運動，為期4周的第1期滅蚊運動已於上月21日展開，至上周五(18日)止。期間，食環署各分區辦事處針對區內一些受關注的地點，進行了一連串的清除積水及防治蚊患行動。食環署並已於第1期滅蚊運動後，在全港推行主題性的防治蚊患特別行動，例如在個別建築地盤加強滅蚊。

為進一步加強滅蚊的成效，食環署亦聯同相關部門在蚊子孳生的旺季前，於3月10日起展開全城防蚊及滅蚊行動，集中清除潛在蚊子孳生地，並呼籲私人物業管理公司及早維修處所，減低蚊子孵化的可能；並會在雨季開始後定時以超低微量噴灑方式殺滅成蚊。

食環署呼籲市民繼續攜手合作，及早於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子孳生的地方、每周最少1次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。

此外，食環署亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少1次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。