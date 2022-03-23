發信促中止公務員薪酬趨勢調查　華員會指應專注抗疫

疫情重創香港各行各業，不少公司都會調整員工薪金，而政府每年亦會檢討公務員薪酬。而高級公務員評議會職方代表、政府華員會早前向公務員薪俸及服務條件常務委員會及公務員事務局發信，建議中止2022年薪酬趨勢調查，認為市場波動大、調查不具有參考價值，有必要審時度勢，並盼望集中公務員人手抗擊疫情。

華員會在信中提到，由於2022年薪酬趨勢調查工作期於4至5月期間進行，或與抗疫重疊，又認為中央全力支持港府抗疫，若薪酬趨勢調查委員會不中止2022年薪酬趨勢調查、薪諮會聯合秘書處的公務人員仍繼續以調查工作為首，會被質疑政府部門或相關委員會各自為政。

會方同時認為私營公司業務受疫情嚴重扭曲，公私營企業在疫情肆虐下均處於非常時期，甚至有公司參與調查後不久便結業，認為薪酬趨勢調查指標不具參考價值，勉強進行只會引起嚴重爭議及分化。

至於政府華員會早在2020年初即倡議凍薪3年，指經濟困局有機會令公務員未來數年薪酬調整波動，認為凍薪能平衡多方利益及公務員隊伍的穩定性，亦能避免引起公務員和社會的分化。