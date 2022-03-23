兩中一女生險墮網上援交陷阱　25歲油站男工被捕明日提堂

警方於上周六(19日)接獲2名互相認識、均就讀中一的12歲女童報案，指一名陌生男子經網上社交媒體Instagram聯絡她們，起初只會討論網上遊戲的內容，藉此博取女童信任，從而了解其背景。其後，該名男子聲稱向女童提供「搵快錢」機會，嘗試誘使她們參與援交工作。女童得悉後受驚，隨即將事件告訴家人，並與家人一同前往旺角警署報案。

旺角警區刑事部總督察陳孟豪表示，案件交由旺角警區重案組接手，經情報分析及深入調查後，昨日(22日)在旺角以涉嫌「控制他人賣淫」，拘捕一名25歲男子，他報稱在油站工作，他已被暫控3項「控制他人賣淫」罪，案件將於明日(24日)上午在西九龍裁判法院提堂，警方將進一步調查案件中是否有其他受害人，以及有否涉及集團式經營。

西九龍總區重案組高級督察湯皓婷指，警方留意到其中5類性罪行，包括與未成年少女發生性交、非禮、強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、以及與兒童色情物品有關的罪行，當中於去年超過1成半涉及青少年網上交友。疑犯與受害人均透過社交平台、交友程式或手機遊戲認識，而於今年首2個月，已有超過2成半的案件與青少年網上交友有關。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽指，警方一直與不同網上遊戲開發商合作，適時就最新的科技罪案形勢及犯案手法交換資訊，並建議如何在網上遊戲聊天室加入提醒字句，讓青少年及早防範網絡陷阱，亦與遊戲開發商探討，如何偵測有問題的聊天室對話內容。此外，警方於本月接獲超過20宗與遊戲交易平台有關的騙案，損失由數百至10萬港元不等，希望市民多加留意。