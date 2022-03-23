3項目先後在緊急法下獲豁免　包括援港內地醫護免註冊

新冠肺炎疫情未平，就議員今日(23日)在立法會舉行的行政長官答問會上問及第241N章《緊急情況(豁免法定規定)(2019冠狀病毒病)規例》的使用情況，港府表示，自《緊急規例》於上月24日生效至今，當局已就援港內地醫護可免註冊在港參與治療工作等3類項目行使豁免權，豁免相關人士或項目所須符合的法定要求，並在批出豁免後透過不同途徑向公眾發布。

行使豁免權的項目包括就中央援建，位於落馬洲河套區的應急醫院以及其他社區隔離及治療設施的工程項目，作出豁免，包括興建臨時橋樑連接深圳及河套區圍隔工地作點對點運輸及往來，讓項目得以盡快完成。

另外，當局行使豁免權，讓安老院舍可使用牌照批准以外的適合地方，分隔及照顧確診長者與非確診長者，以保障他們的生命安全和健康，院舍只需獲得社會福利署的同意便可以；以及為到埗援港的內地醫療人員豁免相關註冊等法律規定，為他們在港參與治療工作提供全面的法律保障。