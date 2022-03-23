陸路口岸本周起改快速核酸檢測　揭8跨境貨車司機驗出病毒

新冠肺炎疫情影響供港物資，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由上月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果沒有確診的司機才可進入內地。運輸及房屋局今日(23日)表示，在口岸進行的檢測已由本周開始陸續以快速核酸檢測取代快速抗原測試，昨日(22日)共進行了1,029次快速核酸檢測，當中發現8宗初步個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日運輸跨境物資約3,350個標箱，約23,740噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱(約200噸)，非生鮮類約3,330個標箱(約23,540噸)。

深圳市3個港口自上月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約48,790個標箱，約344,690噸貨物，其中生鮮食品類約880個標箱(8,010噸)，非生鮮類約47,910個標箱(336,680噸)。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有18個標箱共50噸物資運抵香港。自本月2日開通以來，截至昨日共運載1,140多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。