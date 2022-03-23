新一期居屋明截止申請　至今申請人數超額22倍

居屋申請快將截止，明日（24日）為最後衝刺機會！房屋委員會今(23日)公布最新收到20.68萬份申請，已超額認購約22倍。為期4個星期的「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2022」及「白表居屋第二市場計劃(白居二)2022」將於明日晚上7時截止接受申請，申請截止後所遞交的申請表將不獲處理。

房委會表示，截止今日下午5時，樂富的房委會客戶服務中心累計收到共約1.28萬份「居屋2022」和「白居二2022」的紙本申請表。而網上申請方面，則累計接獲19.4萬份「居屋2022」和9.6萬份「白居二2022」申請表。

因應疫情影響，原先「居屋2022」及「白居二2022」的申請期由過往的2周延長至4周，由上月25日開始接受申請，今期居屋一共推出7個項目，提供8,926個單位，售價由124萬至531萬港元不等，以51折發售，預料將大受市民歡迎。其中有北角驥華苑，屬罕有港島區海景盤；另有啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。