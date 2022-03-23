元朗站橋墩現沉降　歷時9年發展項目樁柱工程終獲批准復工

元朗站架空路段有兩座橋躉早於2013年出現沉降情況，後隱瞞6年才被揭發，附近的私人發展項目工程需要停工。歷經9年，政府至今日（22）終於公布其樁柱工程已獲准恢復進行，工程將於本月30日復工。政府表示，雖然該工程的相關監測點錄得15至18毫米的沉降，未有超標，但當時按港鐵公司要求暫停了相關的打樁工程，港鐵公司及後已為受沉降影響的兩座橋躉進行預防性的加固工程，該兩座橋躉的沉降幅度已減少至12、13毫米。屋宇署及機電工程署亦已確認有關鐵路設施的安全。

早於2013年9月，元朗站架空路段有兩座橋躉錄得15至18毫米的沉降，後來更獲港鐵證實有兩個橋墩沉降幅度達20毫米，附近地盤Grand YOHO第3期工程需要停工，事件直至2018年才被揭發。政府表示，安裝於港鐵元朗站附近兩座高架橋橋躉的沉降監測點，其可接受程度上限為20毫米，故幅度沒有超標，並強調沒有引致該兩座橋躉出現結構安全問題，惟因應沉降現象及港鐵公司的要求，私人發展項目Grand YOHO 3已於2013年9月暫停相關的打樁工程。

在停止工程後，港鐵公司向屋宇署提交為受沉降影響的兩座橋躉進行預防性的加固工程建議，獲屋宇署接納，有關的灌漿及加固工程亦已經進行。政府表示，根據監測紀錄，該兩座橋躉的沉降幅度已減少至12至13毫米。此外，負責有關私人發展項目的註冊建築專業人士已向屋宇署提交打樁工程的修訂圖則，並建議適當的緩解措施，而屋宇署在批准該修訂圖則時，亦有施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。

歷時9年後，政府今日表示其樁柱工程已獲准恢復進行。屋宇署表示已確認現時有關鐵路設施結構安全，而港鐵公司亦確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響，機電署則表示已確認港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。已暫停的相關工程將於本月30日復工。

港鐵公司則表示，該建築工程並非港鐵公司項目，惟因其位置鄰近屯馬綫元朗站附近高架橋，屬鐵路保護範圍，公司基於此原因對該工程進行持續監察，以確保鐵路營運安全。