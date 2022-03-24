青衣方艙醫院驚現尿液膠樽　清潔工：有人懶去廁所

由內地援建的社區隔離設施已陸續投入使用，接收病情輕微的確診者。其中首個投入服務的青衣方艙醫院入住率約8成，東網接獲在內工作的清潔工人反映，部分入住的確診者衞生意識欠妥，有人懶去廁所，竟直接在膠樽內小便然後將「尿瓶」放置床邊，要清潔工代為清理；而方艙醫院內工人休息設施不足，有工人被迫在戶外石壆上用膳，慨嘆清潔工辛勞工作，背後辛酸鮮為人知。

「啲確診者將啲尿痾晒落啲膠樽度，要我哋去幫佢清理，真係好乞人憎！」在青衣方艙醫院做清潔工的陳女士(化名)向東網舉報，指部分入住人士有缺公德，疑因房間內沒有獨立洗手間，有人懶得出門，竟然直接在獲派的礦泉水膠樽內小便。東網亦取得一段影片，顯示工作人員打開門後，攝得至少3瓶黃色液體擺放在近門口位置。陳女士直言，這些尿液膠樽要她們清理，不止一個房間出現此種情況，累積收集逾30個此類「尿瓶」，批評入住者衞生意識欠奉，恐會傳播病毒令他們受感染。

另外，陳亦指清潔工人在方艙醫院內的設施不足，如給予工人房間很少，甚至有些房間被政府部門的人員取用作休息睡覺，大批工人被迫在一個房間用膳及更衣，最誇張是30至40人迫在同一房間，甚至連桌椅亦欠奉，部分工人無法在室內用膳，有人在停車場後的石壆上坐下來吃午餐。今日(24日)開始下起雨來，當局搭了數個帳篷供員工使用，惟並無桌椅，有人要坐在卡板上休息，她盼政府改善有關情況。

保安局表示會了解事件，並提醒隔離人士須時刻注意衞生，保持公德心。就室內用膳空間問題，當局會研究和改善，安排員工分批用膳。