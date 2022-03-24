綜援生果金長生津上調2.6% 追溯至2月 港府今起補發款項

社會福利署表示，簡稱「綜援」的綜合社會保障援助計劃的標準項目金額；俗稱「生果金」的公共福利金計劃下的高齡津貼，包括「廣東計劃」及「福建計劃」下的高齡津貼；簡稱「長生津」的長者生活津貼，包括「廣東計劃」及「福建計劃」下的長者生活津貼；以及傷殘津貼金額，將按年調整2.6%，並追溯至今年2月1日起生效。

補發的款項將於今日(24日)起以現行付款方式陸續發放，即一般以自動轉帳方式存入受助人或受惠人指定銀行帳戶。上述調整共惠及超過140萬人，政府為此將每年額外投放約16億元。

社署又指，根據既定機制，綜援計劃租金津貼最高金額應按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動，由今年2月1日起下調，但考慮到綜援受助人是疫情下最需要經濟援助的其中一群，政府決定把租金津貼最高金額維持在現行水平。

綜援金經調整後，65歲以下的健全成人單身人士，可獲的綜援金由2,685港元，增加70港元至2,755港元；一般長生津將由2,845港元，調高至2,920港元，增加75港元；高額長生津將由現時的3,815港元，調高100港元至3,915港元。

生果金亦由1,475港元，增加了40港元至1,515港元。至於普通傷殘津貼，金額亦由1,885港元，增加了50港元至1,935港元；而高額傷殘津貼，亦由3,770港元，增加了100港元至3,870港元。