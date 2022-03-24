東方日報A1：通關等林鄭　百業喊救命

疫情嚴峻陷於樽頸，香港與內地無法通關，百業等死，求助無門。外界不少人關注本港何時能與內地通關，以便救活本港經濟，在昨日的立法會行政長官答問大會上，亦有多名議員要求政府交代與內地通關的路線圖。特首林鄭月娥指，由於兩地有很多活動包括上學、工作等，故與內地通關是優先考慮，但沒有可能給予時間表，需要待第5波疫情穩定，再與內地專家交流，又聲稱政府抗疫是不躺平、不心存僥倖。對於全民檢測，林鄭昨再交代指必須掌握機會，否則徒勞無功，考慮在疫情尾段推行全民強檢。惟有專家則認為，本港若要恢復與內地通關，可能仍要進行一次「全民強檢」。

面對來自商界及社會壓力，林鄭月娥在昨日的高官記者會上提到，與內地通關是優先考慮，她亦承認香港經濟情況需與內地通關，但沒有可能給予時間表。她指之前都有與內地專家交流，去年12月非常接近有兩地通關的機會，但可惜第5波疫情來襲。

至於全民檢測推行方面，林鄭表示沒有放棄，但由於涉及大量資源，時機要掌握好，如果疫情尾段有效達成目標，例如可以通關，就一定會做全民檢測。她指當初希望在疫情初階段揪出感染者，防止病毒擴散，但疫情其後變化太快，認為暫緩強檢對興建設施沒有影響，「是雞與雞蛋嘅問題」。目前政府需要繼續建設設施，一定要減重症、減死亡、減感染，更加精準將資源用在有效地方，用更積極措施處理疫情，當局日前開始恢復發出強制檢測，而且會繼續圍封強檢，並會盡快向全港住戶派發物資包。

對於政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指政府要決定維持清零策略，抑或走向風土病，林鄭回應指，現在不是兩條路線之爭，更重要的是整個抗疫目標、精神和手段，強調政府抗疫目標一直不變，是要保護市民生命，抗疫精神是努力不懈、堅定信心、不躺平，亦不心存僥倖，政府亦無打算「博懵」，會不斷改善抗疫手段。

此外，多位議員在同日舉行的行政長官答問會上，批評政府暫緩推行全民檢測，並對與內地通關問題表示關注。有議員要求政府交代本港與內地通關的路線圖，將通關納入上半年抗疫時間表等。林鄭則重申通關要有一定條件，仍未有交代時間表，僅表示會盡快讓本港可以走出疫境。

至於醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日則在電台節目表示，由於大量香港市民感染新冠肺炎，短期內會出現群體免疫，惟若要恢復與內地通關，可能仍要進行一次「全民強檢」，以找出隱藏個案，關鍵在於時機和相關配套，認為當局應作評估。

政府昨日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續現行社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為今日（24日）至下月6日。但事實上不少市民都期望早日放寬規定，從而與親朋好友共聚。有議員昨日在行政長官答問大會上，關注政府在第一階段放寬社交距離措施之前，會否先讓符合規定的市民和商戶優先恢復正常生活，同時希望當局分階段報告成果。行政長官林鄭月娥回應指，希望在下月21日起一併放寬部分處所，到時食肆不再區分A、B、C類，所有食客和員工均須接種疫苗。

紡織及製衣界議員陳祖恒提出，當局會否在第一階段放寬社交距離措施前，讓符合規定的市民和商戶優先恢復正常生活。另外，議員吳秋北指當3階段放寬時，政府可以分階段報告成果。至於議員簡慧敏則關注，當局會否使用大數據協助找出密切接觸者，以及在「安心出行」應用程式加入追蹤功能。

林鄭月娥回應指，第5波疫情之下「一次過收緊」措施，希望在下月21日起一併放寬部分處所，例如食肆方面，屆時在疫苗通行證下，所有食客和員工均須接種疫苗，「唔打足針入唔到」，不再如以往逐步按照接種情況區分A、B、C類餐廳放寬。她期望全城努力，在下月21日起按3個月分3階段放寬。

林鄭亦指每日萬多宗個案令人擔心，但抗疫要有信心，何時放緩、下降速度如何就未能得知。對於有人指她日前宣布放寬措施，林鄭指「其實冇嘢放寬」。林鄭亦指使用大數據需要有基礎，包括有否相關基建，而「安心出行」有疫苗通行證功能，本身有實名作用，有助日後的密切接觸者的追蹤工作。

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