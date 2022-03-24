長沙灣菜檔疑發膠箱阻路　惡店員目無法紀　粗言辱罵食環人員

FB群組「元洲邨街坊互助社」張貼網友Bruce Chan拍攝多張圖片及短片，顯示周二(22日)晚上6時56分，長沙灣順寧道與興華街交界一名菜檔惡店員，阻礙食環署人員就物品阻街執法，用胸口頂食環人員出馬路，同時拉開口罩並高聲用粗言「問候」食環署人員；而另一店員更當街址開口罩吸煙，兩名店員的行徑皆違反了「口罩令」，而侮辱食環署人員的男店員，亦涉侮辱公職人員。

《東網》記者曾往該店巡視，凌晨時分大量發泡膠箱在行人路上堆積如山。據網友附上的多張圖片，顯示該處有大量物品阻街是「日常」，原本行人路非常闊，近年間被發泡膠箱佔路，不少蔬菜被置放在行人路路面，在欄杆旁亦有人放置大堆發泡膠箱，令到行人要左閃右避，行出馬路大半邊才可慢慢行過，傷殘人士的輪椅及嬰兒車有時要繞出馬路，與車迎面擦身而過，險象橫生，並對生命構成威脅。據了解，不時有鄰近居民因阻路問題跟菜檔職員爭執。

有議員曾在立法會上指出，執法人員經常被辱罵，有損其尊嚴及權威，要求政府應該參考其他地方的做法，設立侮辱公職人員罪，保護前線公務員。政府擬擴大涵蓋範圍，由下屆政府向立法會提交修例草案。

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