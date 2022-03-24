地球一小時以「生活態度」為主題　呼籲改變習慣保護濕地

「地球一小時」活動召集世界各地數以百萬計民眾將所有非必要的燈及電器關掉一小時。

世界自然基金會主辦的全球最大型環保行動「地球一小時」將於3月26日(星期六)晚上8時30分舉行，世界自然基金會香港分會(WWF)將於當晚8時正在WWF及商業電台Facebook專頁網上倒數直播。

今年，香港區的活動以「生活態度」為主題，向大自然的無名英雄——濕地生境致敬，並提醒大眾「生活態度」可以影響「生態」。濕地默默為野生生物及人類提供重要的生態系統服務，人類卻沒有留意到濕地生態的喪失及退化。而香港的城市發展進程、填海工程及消費主導的生活模式均對環境構成多重壓力，包括人為活動在內的各種威脅，讓濕地生態系統承受日益沉重的壓力。

WWF希望透過「地球一小時2022」，呼籲各界反思濕地保育的重要性，同時改變習慣，選擇可持續的綠色生活態度，一同「以生活態度守護生態」。WWF呼籲各界支持「地球一小時」活動，並前往Earthhour.hk簽署承諾，向未來的自己寫一封信，承諾改變日常生活習慣，為守護濕地生態付諸行動。

WWF將於活動當晚發起「地球一小時2022熄燈挑戰」，鼓勵大眾在觀看活動直播同時，於Instagram使用「輪到你了」(Add Yours)限時動態功能，與朋友分享熄燈一刻，並標誌@wwfhk，與朋友分享熄燈一刻。

每年舉辦的「地球一小時」活動召集世界各地數以百萬計民眾將所有非必要的燈及電器關掉一小時。屆時，多個國家和地區的知名地標將參與熄燈活動，一同為守護大自然出一分力。