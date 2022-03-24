梁偉雄任內成功推動3條例　有助社會長遠發展

在消防處處長梁偉雄上任後，除了面對疫情外，亦成功推動3條長遠有助社會發展的條例，包括《2021年消防(裝置及設備) (修訂)規例》、更新危險品規管制度相關法例，及《消防安全（工業建築物）條例》。另外，在過去的兩年間消防亦大力推動自動體外心臟去顫器（簡稱AED）的廣泛使用。提到自己的工作，梁偉雄謙稱不少皆是上任處長已啟動的計劃，又大力讚揚繼任人楊恩健「一定做得掂」。

梁指出，在更新危險品規管制度相關法例後，令香港的危險品規管及分類與國際接軌；而在更改消防(裝置及設備)規例後，市民可以自行安裝獨立火警偵測器，以保障自己及家人的安全，及早得知火警的發生；而《消防安全（工業建築物）條例》通過後，亦可提升舊式建築物的安全水平，是「值得慶祝」的工作。而近期消防推動「AED睇得到用得到」計劃亦成效不俗，至今已有逾90多機構參與。

然而，梁偉雄亦直言，消防處近5至6年的消防隊長一直「請唔夠人」，逾一半的考生皆無法通過體能測試，處方為此特意推出指導班，若未能通過測試的市民，有機會向體能教練請教。談及繼任人，梁對其甚有信心，「我覺得佢帶領下（消防處）一定會無問題，一定會比我做得更好」。