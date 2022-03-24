前線消防救援見盡生死　設輔導組關注精神健康

消防處處長梁偉雄在消防處工作逾36年，當中約一半時間皆在前線行動組進行滅火拯救工作，見證生死。他提到當時前線一直有不成文的傳統，若成功拯救生命，當晚便要買消夜回局與同袍分享喜悅，「這些影像在腦內的印象好深」。在前線執勤多年，梁偉雄除了曾把市民拖離鬼門關，亦曾見證生命無情逝去，而最令人傷感的，無疑是當以為自己成功救回一條生命，但最終仍難敵命運的捉弄，「其實當我哋救唔到人，係好傷」。

梁偉雄回憶時提到，自己在前線工作多時，經歷了不少「唏噓」的事件。他憶述，當年一宗接報後出動到香港仔避風塘拯救一名墮海的小童案，他當時始知道，原來傳統的漁民習俗，若自己的孩子墮海，親人不可以自己下水救。梁與同袍一到場便進行拯救，在船底尋回該名小童，並作心外壓後成功令其恢復心跳，送其上救護車後一組人高興回局，購買消夜慶祝。但不久後，他們收到消息該名小童已死去，「即刻所有消夜都無人食，返晒房」。

梁亦提到，自己在駐守香港仔時處方曾設計一種獨特的救援方法，便是以安全皮帶製成的系統，透過游繩的方式拯救企圖跳樓的市民。他的隊伍在訓練完成後，成功以該方式拯救了不少人，每一次成功均令其十分高興。惟他發覺應付絕望的人，勸服才是最好的拯救，「救係最後一個方法，我哋試過有一個女人，救咗佢兩次，第三次，佢成功咗﹙跳樓﹚」。近年處方開始關注消防員的心理狀態，亦成立了心理輔導組，當一有重大事故，便會讓臨床心理學家，及曾接受過相關訓練的人員開解同袍。