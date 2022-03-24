經歷修例風波及疫情　消防處處長梁偉雄感恩同袍努力付出

新冠肺炎肆虐，消防處處長梁偉雄接受東網獨家專訪時表示，消防處累計28%救護人員染疫，曾單日有3成人員無法執勤，感恩同事在疫情期間的努力及堅持。上任後面對反修例風波及前所未見的疫情，可謂「人禍同天災都經歷過」，自己在疫下曾推出不少打破常規的措施，梁做決定時的標準很簡單，直言：「件事可以令市民更加安居樂業，咁就去做﹗」就是這位消防「一哥」的宗旨。

梁偉雄將在後日（26日）交棒予副處長楊恩健，為逾36年的消防生涯畫上句號。梁父是消防員，他自幼便住在消防宿舍，畢業後順理成章便投考消防隊長，在消防局守近10年後，被調到總區處理建築物圖則、危險品修例和防火政策等議題。任內持續兩年多的疫情，最嚴峻的無疑是今年2月，梁指以往救護的資源「可應付」服務承諾，則92.5%的緊急召喚中，救護人員均可在12分鐘的目標時間內抵達現場。

不過，隨着救護人員接連染疫，第5波疫情已累積有28%救護職系人員曾染疫，加上急症室爆滿及完成召喚後的消毒程序，服務達標的比例創新低至20.4%，有人需要等39小時。處方多管齊下，在召喚時分流緊急及非緊急需要、調動非救護行動組的人員增加前線人手、讓有先遣急救資格的消防員進行培訓後協助救護工作、在急症室附近設立大型消毒點消毒救護車等，成功加快整個流程。現時全港確診人數回落，隔離或檢疫的人員亦降至832人，佔消防處總人手約7.1%，較高峰期大幅回落，前線人手的壓力較為紓緩。

此外，消防處上月設立新熱線，直接送染疫的市民進入隔離設施。梁指在第5波疫情的情況與前數波不同，大量的確診者若等候衞生署追蹤辦公室安排往隔離，需時較長，因此一直統籌確診者接送的消防處在留意市民的需要後，便決定設立平台直接處理。現時符合條件的市民在呈報後可在24小時內獲安排，平台成立以來，處方已累計接送逾8,000名市民。