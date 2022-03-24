居屋申請今晚截止　市民最後衝刺交表　「當買六合彩博一博」

新一期居屋及「白居二」今晚(24日)7時截止申請，有市民早上作最後衝刺交表，當中不乏二十四孝父母在上班前為子女遞交申請表，並指「親身交表感覺安心啲」，並打算資助兒女首期，亦有市民指，「當買個機會，博一博中六合彩。」今早微雨紛飛之際，位於樂富的房屋委員會客服中心仍陸續有市民前來交表格，亦有市民「臨急抱佛腳」，即場一條龍填寫及遞交表格。房委會昨(23日)公布最新收到20.68萬份申請，已超額認購約22倍。

林小姐正是趁上班前，特地從沙田前來為兒子遞交申請。她說兒子30多歲，已連續3年申請居屋。她指兒子以單人白表資格申請，由於家住沙田，故會優先選擇沙田的愉德苑。林生亦前來為女兒遞交表格。他指女兒約20多歲，從事服裝業，打算以一人白表資格申請。他形容樓價愈來愈貴，只能考慮居屋，並會資助女兒首期，預算100萬港元，當作為女兒買個保障。

羅先生為家中經濟支柱，打算為一家三口購入安樂窩，透露獲得父母首肯資助後，今日趕往來交表，又形容親身交表「感覺實在啲」，故特地來一趟。他表示自己從事建築行業，生計受疫情影響，故未能負擔私樓，選擇來「博一博」。由於家中兒子僅得3歲，他指若抽中會同時考慮周邊校網，並以九龍區單位為首選。

另外，26歲的李生為第2次抽居屋，直言「都係嚟來買個彩數」。他指自己從事建造業，疫情下收入已大跌約30%，然而私樓價格不跌反升，仍然屬高價，根本難以負擔，即使能夠負擔亦需用至少20多年供樓，認為不太值得，故選擇抽居屋。他盼抽中後，能夠獲得私人空間，或未來能夠在新居組織新家庭。他稱今日剛巧在附近工作，順便前來交表，而他現居於東涌，故心儀東涌裕雅苑。

梁小姐則心儀「樓王」北角驥華苑。她稱，一家三口與老爺奶奶居住在港島區，盼有自己空間。她指已是第3次交表，認為年年都多人爭，機會都是「一半半」。她指私人樓宇太貴，根本「不用諗」，坦言若抽不中港島，抽中九龍區也會購置。

今期居屋一共推出7個項目，提供8,926個單位，售價由124萬至531萬港元不等，以51折發售，預料將大受市民歡迎。其中有北角驥華苑，屬罕有港島區海景盤；另有啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。