懲教今恢復有限度探訪 荔枝角收押所逾十人排隊

第5波疫情下監獄亦受到影響，懲教署曾一度暫停親友探訪安排，至上周五（18日）宣布今（24日）起有限度重啟探訪安排，還押在囚人士期間只可接受兩次親友探訪，今早荔枝角收押所門外，即有十多人排隊等候探訪。

有探訪者表示對重啟探訪感到高興，並希望可增加探訪時攜帶的物資，亦有人指親友剛完成隔離，希望可以了解其康復情況，又提到已有差不多兩個月沒有與親友見面，希望能夠增加見面次數，了解康復情況，在有限度的探訪下，只能靠書信聯繫。

懲教署早前表示，已初步遏止疫情在懲教院所內幾何級數爆發，確診個案由高峰的每天平均超過140人，回落至本周每天平均約75人，累計約1,630名在囚人士已康復，決定於3月24日至4月24日期間的一個月內，有限度恢復親友探訪安排。

該署又指，透過每天進行快速抗原測試、減少院所內人流接觸及安排確診在囚人士及其密切接觸群組於隔離中心及「方艙」設施接受觀察及治療，已令疫情受控，惟考慮社區感染個案持續高企，及獄內疫情瞬間反彈風險，現階段不可能全面恢復所有親友探訪。