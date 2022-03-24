津小議會指短期難達90%接種率　全日面授配套需重新檢視

全港小學、國際學校及幼稚園最早下月19日恢復面授課。津貼小學議會主席胡艷芬今日(24日)在電台節目表示，疫情穩定下，家長及學校都期待恢復面授課堂，對於教職員的接種要求認為問題不大，近期很多學校安排外展隊或疫苗接種車方便接種，由於兩針有時間距離，認為4月復課後，短時間內未必做到兩針90%接種率。

胡艷芬指，不會因為接種率去催逼家長安排子女打針，只會從健康及保障學生角度作強烈鼓勵，最終決定權都在於家長。至於達到90%學生接種，申請恢復全日面授課，下午可以展開活動，有助全面發展，但亦有很多考量因素，因需在學校用餐，通風系統是否適合、座位隔離是否足夠等，需要重新檢視。

教聯會理事、思博幼稚園校長蔡麗芳在同一節目表示，作為私校，疫情已影響到學校的營運，而過去兩年多，學生無法正常回校活動，情緒及管教等方面都出現問題，幼稚園學生亦不適宜進行網課，需要第一身經驗、接觸及探索，與中學生上網課有很大分別。

蔡續指，復課後的一般半日班，當教職員打齊針、3歲以上學生可以打針，只要確保戴好口罩及不在學校進食，風險相對以往低。